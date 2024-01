Bundesliga Darmstadt-Coach Lieberknecht fordert: „Totale Hingabe“

Beide Clubs hatten vor der Winterpause eine Durststrecke, was Erfolge angeht. Die Darmstädter konnten keines der letzten neun Bundesliga-Spiele gewinnen, während der BVB in den vergangenen acht Partien nur einen Sieg verbuchen konnte. „Wir gehen gemeinsam durch dick und dünn. Momentan ist es etwas dünner, aber wir haben die Chance, wieder etwas Dickeres daraus zu machen“, sagte der Coach. „Trotzdem brauchen wir Punkte und wollen erfolgreich spielen. Und am erfolgreichsten ist es, wenn man drei Punkte holt.“