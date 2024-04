Bundesliga Darmstadt 98 kämpft weiter gegen Strafen bei Pyrotechnik

Vor und während des Spiels beim VfB Stuttgart am 23. September hatten Lilien-Fans insgesamt mindestens 43 pyrotechnische Gegenstände gezündet. In einem Einzelrichterurteil sprach der Verband zunächst die Geldstrafe aus, gegen die sich Darmstadt wehrte. Die Südhessen fordern eine Reform des Strafenkatalogs bei Pyro-Vergehen, die es längst an jedem Spieltag in verschiedenen Stadien gibt. Der Katalog sei „in seiner jetzigen Form nicht zielführend“, hieß es vonseiten des SVD.