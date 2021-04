1 FC Köln : „Darf man ja nicht mehr sagen“: Funkel sorgt für Aufregung

Leverkusen Er soll der Retter aus der Rente werden. Doch Friedhelm Funkel startet mit dem 1. FC Köln trotz ordentlicher Leistung mit einer klaren Niederlage. Und irritiert nach dem Spiel mit einem Interview.

Nach seiner Rückkehr aus dem Rentner-Leben in die Fußball-Bundesliga gab Friedhelm Funkel viele Interviews. Am Tag danach wurde aber vor allem über das diskutiert, was er nicht gesagt hatte.

Viele Fans kommentierten in den sozialen Netzwerken eine Aussage des Trainers bei Sky nach dem 0:3 mit dem 1. FC Köln bei Bayer Leverkusen. „Sie haben eine enorme Schnelligkeit durch ihre, äh, ja, den ein oder anderen Ausdruck darf man ja nicht mehr sagen“, sagte Funkel: „Durch ihre Spieler, die halt so schnell sind.“

Was hatte Funkel gemeint? Eine Stellungnahme des FC brachte zunächst wenig Aufschluss. „In dem Interview bei Sky bezog ich mich einzig auf die enorme Schnelligkeit von Leverkusens Spielern“, wurde der 67-Jährige dort zitiert: „Nichts anderes war gemeint, nichts anderes wollte ich damit sagen.“ Welchen Ausdruck er sich letztlich verkniffen hatte, klärte der Trainer damit nicht auf. In den Sozialen Netzwerken sorgte dies für Diskussionen.

Und so stand nach Funkels Rückkehr in die Bundesliga das exakt selbe Ergebnis wie bei seinem zuvor letzten Spiel im Januar 2020 mit Fortuna Düsseldorf. Damals war er nach einem 0:3 in Leverkusen beurlaubt worden. Funkel muss nun zusehen, dass die von ihm unter der Woche durchaus erreichte Belebung des Teams nicht schnell wieder zerstört wird. „Er bringt auf jeden Fall das Feuer mit, das wir jetzt brauchen. Das hat man ja gesehen“, sagte Hector: „Er kennt solche Situationen und wirft seine Erfahrung in die Waagschale.“