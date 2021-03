Hertha BSC : Dardai-Brüder kickten mit Volleybällen

Berlin Im Hause Dardai hat die Gartenpflege offenbar manchmal einen höheren Stellenwert als das Fußballer-Leben.

Nachteilig für die Karriere war die Wahl des Spielgeräts jedenfalls nicht. Marton Dardai hat in der Rückrunde den Sprung zum Stammspieler in der wieder besser formierten Hertha-Abwehr geschafft. Sein älterer Bruder Palko Dardai (21) spielt in Ungarns erster Liga bei Fehérvár FC und in der U21 der Heimat seines Vaters. Und der Jüngste im Trio, Bence Dardai (15), ist im Hertha-Nachwuchs aktiv.