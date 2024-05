33. Spieltag „Danke Christian“ - Streich Heimabschied gegen Heidenheim

Streich hatte auf der Pressekonferenz versucht, seinen bevorstehenden Abschied zu ignorieren und als „uninteressant“ abzutun. Auch aus Selbstschutz lasse er die Gefühle noch nicht zu, wie er vor Spielbeginn dem Pay-TV-Sender Sky erklärte. „Ich habe mir so ein Kästchen gebaut, in mir drin, und da kommt alles rein. Sonst schaffst du es nicht“, sagte Streich, der insgesamt 29 Jahre in verschiedenen Positionen beim SC war. „Sonst geht es hoch und runter, dann bist du emotional erledigt, das ist zu viel.“ Wenn am Ende alles positiv ausgehe, „gehen wir heim und heulen“.