13. Spieltag Dank Doppelspitze Guirassy & Undav: VfB gewinnt gegen Werder

Selbstbewusst beherrschten die Gastgeber die Partie, verpassten aber bei weiteren guten Chancen lange das zweite Tor. Ein Treffer von Guirassy zählte wegen Abseits wenige Minuten nach dem 1:0 nicht (21.), aus spitzem Winkel rollte Guirassys Abschluss kurz vor dem Seitenwechsel knapp vorbei (40.). Undav scheiterte vor dem Pausenpfiff noch mit einem Distanzschuss (45.). Die Bremer dagegen kamen in der Offensive kaum ins Spiel und gerieten in der Defensive immer wieder in Gefahr.