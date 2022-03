Bundesliga : Dank Caligiuri: Augsburg schöpft neue Hoffnung

Bielefeld Wochenlang schmorte Daniel Caligiuri auf der Ersatzbank, nun meldet er sich eindrucksvoll zurück. Sein Tor zum 1:0 in Bielefeld gibt den Augsburgern den Glauben an ein Happy End im Bundesliga-Abstiegskampf zurück.

Der lange Wochen auf die Ersatzbank verbannte Außenverteidiger sorgte mit seinem Treffer in der 50. Minute zum 1:0 (0:0) bei Arminia Bielefeld für den erst zweiten Saisonsieg seines Teams in der Fremde und schürte damit bei allen Beteiligten neue Hoffnung auf den Klassenverbleib. Trainer Markus Weinzierl war voll des Lobes: „Daniel hat ein paar Spiele nicht gemacht, aber super reagiert, sich eingegliedert und auf seine Chance gewartet. Mit dem Tor hat er sich belohnt.“

Nach fünf Partien ohne eine einzige Einsatzminute war Caligiuri - begünstigt durch eine Umstellung auf eine Abwehr-Dreierkette - beim beachtlichen 1:1 gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund eine Woche zuvor erstmals wieder in die Startformation gerutscht. Doch spätestens nach seinem Treffer im Schlüsselspiel bei Arminia Bielefeld dürfte der 34 Jahre alte Routinier in der Gunst von Weinzierl wieder deutlich gestiegen sein. Zwar verkniff sich der ehemalige Schalker Forderungen nach einem Stammplatz, erinnerte aber zwischen den Zeilen an seine Qualitäten: „Ich habe jahrelange Erfahrung auf der rechten Schiene.“