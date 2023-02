Bundesliga : Dahoud erhält beim BVB keinen neuen Vertrag

Dortmund Mittelfeldspieler Mahmoud Dahoud wird beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund kein neues Vertragsangebot erhalten. Der 27-Jährige, der noch bis Sommer an den BVB gebunden ist, muss sich somit zur kommenden Saison einen neuen Verein suchen.

„Ich hatte in der vergangenen Woche ein sehr offenes und ehrliches Gespräch mit Mo. Ich habe ihm mitgeteilt, dass wir seinen Vertrag im Sommer nicht verlängern werden“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl der „Bild“.

Durch Verletzung zurückgeworfen

Dahoud war im Sommer 2017 von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund gewechselt und stand für die Schwarz-Gelben bislang in 137 Pflichtspielen auf dem Platz. In dieser Saison kam er auch aufgrund einer Schulterverletzung unter Trainer Edin Terzic kaum zum Zug. In der Bundesliga setzte ihn Terzic fünfmal ein, im DFB-Pokal einmal.