Bundesliga Däne Henriksen soll FSV Mainz 05 vor Abstieg retten

Im Oktober 2022 hatte der neue Mainz-Coach den FC Zürich auf dem letzten Tabellenplatz der Schweizer Super League übernommen und den Klassenerhalt gesichert. Aktuell ist der eidgenössische Traditionsverein Tabellendritter. In der vergangenen Woche hatte Henriksen verkündet, seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag in Zürich nicht zu verlängern. „Natürlich bedauern wir diese Entwicklung, verstehen aber, dass Bo Henriksen die Chance, in der Bundesliga tätig zu werden, ergreifen möchte“, hieß es in einer Mitteilung des FC Zürich.