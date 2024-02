Bundesliga Däne Henriksen neuer Trainer des FSV Mainz 05

Henriksen übernimmt die Nachfolge von Jan Siewert, der nach nur dreimonatiger Amtszeit am Rosenmontag nach elf sieglosen Spielen freigestellt worden war. Henriksen ist bereits der dritte Coach der Rheinhessen in dieser Saison und der zweite aus Dänemark: Sein Landsmann Bo Svensson hatte im November von sich aus seinen Job in Mainz aufgegeben.