Bundesliga : Coulibaly und Nartey weitere Corona-Fälle beim VfB Stuttgart

Stuttgart Mittelfeldspieler Tanguy Coulibaly und Nikolas Nartey sind die weiteren Corona-Fälle beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart neben Angreifer Sasa Kalajdzic.

Trainer Pellegrino Matarazzo nannte am Donnerstag erstmals die Namen der beiden in der vergangenen Woche positiv getesteten Profis, die der VfB zunächst nicht kommuniziert hatte. „Tanguy und Niko haben Symptome gehabt, aktuell fühlen sie sich aber besser“, sagte Matarazzo vor dem DFB-Pokalspiel am Samstag beim Berliner Regionalligisten BFC Dynamo. „Ich gehe davon aus, dass sie in den nächsten Tagen aufs Spinningbike gehen können.“