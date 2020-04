Berliner Verteidiger : Coronavirus-Folgen: Union-Profi Subotic-Sorge um Afrika

Berlin Verteidiger Neven Subotic von Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin sorgt sich um die Folgen der Coronavirus-Pandemie in Afrika.

„Momentan ist es die große Hürde, die ich im Hinblick auf die kommenden Monate sehe, wie wir als internationale Gemeinschaft reagieren, wenn das Virus sich in Afrika ausbreitet“, sagte der sozial engagierte 31-Jährige der „Welt“ und ergänzte: „Äthiopien und viele weitere afrikanische Länder haben längst nicht so ein entwickeltes Gesundheitssystem und erst recht nicht die finanziellen Mittel, wie wir es in Deutschland kennen.“