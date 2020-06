33. Spieltag : „Cooler Haufen“: Gladbach erobert Königsklassen-Platz

Paderborn Besser hätte es für Mönchengladbach nicht laufen können: Die Borussia löst ihre Pflichtaufgabe in Paderborn und kann sich anschließend über die Niederlage des zuvor viertplatzierten Teams freuen. Nun soll der „ganz große Wurf“ gelingen.

„Wir haben natürlich ein Stück weit gehofft, dass die Leverkusener nicht gewinnen in Berlin. Wir mussten aber trotzdem erstmal unsere Aufgabe erledigen, und das haben wir getan“, sagte Kapitän und Matchwinner Lars Stindl. Mit seinen Toren zum 2:1 (55./Foulelfmeter) und 3:1 (73.) schoss der 31-Jährige in der zweiten Halbzeit den nach Sven Michels überraschendem Ausgleich (54.) kurz in Gefahr geratenen Sieg heraus. Patrick Herrmann hatte zuvor den ersten Gladbacher Treffer erzielt (4.).