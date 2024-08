Fußball-Bundesliga Comeback verpatzt: St. Pauli verliert gegen Heidenheim

Die 29.157 Zuschauer erlebten von Beginn an eine intensive Partie, auch wenn Torraumszenen lange Zeit fehlten. Der Heidenheimer Trainer Frank Schmidt hatte im Vergleich zum Playoff-Hinspiel der europäischen Conference League beim BK Häcken in Schweden (2:1) auf acht Positionen gewechselt.Alexander Blessin brachte bei seiner Bundesliga-Premiere als Cheftrainer lediglich Lars Ritzka für Fin Stevens neu in die Startformation. Stevens hatte in der vergangenen Woche beim mühevollen Sieg im DFB-Pokal beim Regionalligisten Hallescher FC begonnen.