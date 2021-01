Bayern München : Coman über Sané: Anpassung nicht in „ein paar Tagen“

Coman über Sané: Anpassung nicht in „ein paar Tagen“

München Für Champions-League-Siegtorschütze Kingsley Coman sind die Anpassungsschwierigkeiten von Neuzugang Leroy Sané beim FC Bayern München nicht ungewöhnlich.

„Leroy ist sehr gut, wir spielen anders als City, er wird unsere DNA erst komplett verinnerlichen. Das ist keine Sache von ein paar Tagen“, sagte der 24 Jahre alte Franzose der „Sport Bild“. „Wir sind vier für zwei Positionen, wir sind Teamkameraden, aber natürlich wollen wir auch alle so viel spielen wie möglich. Momentan bin ich gut drauf, aber vielleicht hat sich das in zwei Monaten gedreht. Vielleicht spielt dann Leroy, Serge (Gnabry) oder Douglas (Costa). Wichtig ist, dass immer mindestens zwei von uns in Topform sind.“