Fußball-Bundesliga Coman tendiert offenbar zum Abschied beim FC Bayern

Kurz vor dem Ende der Transferperiode ist aber ein neuer Club für Coman noch nicht in Sicht. Der Nationalstürmer hatte in der Vergangenheit häufig sein Interesse an der Premier League signalisiert. Clubs wie Manchester City, FC Arsenal oder FC Liverpool sollen aber Zweifel daran haben, dass der verletzungsanfällige Coman dauerhaft eine Verstärkung ist. Womöglich kommt auch erst einmal ein Leihgeschäft mit Kaufoption in Betracht.