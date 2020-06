Trainer SC Freiburg : Christian Streich war Bayern-Fan: „Ich schäme mich nicht“

Freiburg Christian Streich hat sich als ehemaliger Fan des FC Bayern München geoutet. „Ich schäme mich nicht, ich war Bayern-Fan“, sagte der Trainer des SC Freiburg am Freitag im Sport1-Interview.

„Mein Freund hat mir damals über eine Speditionsgesellschaft einen Platz im LKW besorgt und wir standen mit einer Bayern-Jeansjacke und dem Emblem in der Südkurve“, erzählte Streich. „Das war so, ich schäme mich nicht. Zwei Tage später sind wir wieder heim getuckert.“ Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt Streich mit seiner Mannschaft beim Rekordmeister an.