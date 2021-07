DFB-Verantwortlicher : Chatzialexiou bedauert Olympia-Stellenwert in der Bundesliga

Berlin Der Sportliche Leiter Nationalmannschaften beim Deutschen Fußball-Bund hat die Einstellung einiger Bundesliga-Clubs mit Blick auf die Olympia-Abstellungen bedauert.

„Schade, dass der Stellenwert bei einigen Spielern und Vereinen in Deutschland nicht so hoch ist, obwohl wir mit der Silbermedaille 2016 in Brasilien einen tollen Erfolg feiern konnten, auf den am Ende viele stolz waren“, Joti Chatzialexiou dem „Kicker“.