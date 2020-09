Zwei Spiele, zwei Niederlagen : Chaos-Tage in Mainz: Trainer Beierlorzer ohne Rückendeckung

Mainz Ein Ende der Krise ist beim FSV Mainz 05 nicht in Sicht. Erst recht nicht nach dem 1:4 gegen den VfB Stuttgart. Die Analyse und die Aufarbeitung der Hintergründe des Spielerstreiks sind im Gange. Es geht auch um die Rolle von Trainer Achim Beierlorzer. Muss er gehen?

„Ob ich eine Zukunft in Mainz habe? Ja, zu 100 Prozent“, versicherte er nach dem 1:4 (1:1) gegen den VfB Stuttgart, fügte jedoch im Wissen um die Gesetze des Fußballs sarkastisch hinzu: „Aber es würde jetzt ja alles wunderbar passen.“ Der 52-Jährige fühlt sich eher als Sündenbock in der durch den Trainingsstreik der Spieler ausgelösten schweren Krise. Dass die Clubführung ihm schon vor der zweiten Saisonniederlage die Rückendeckung verweigerte, erweckt einen anderen Eindruck.

Sportvorstand Rouven Schröder wollte dem Coach keine Garantie geben, dass er am Freitag in der Fußball-Bundesligapartie beim 1. FC Union Berlin noch auf der Bank sitzt. „Kann ich nicht bestätigen“, sagte er. „Wir werden die Gespräche dahingehend ergebnisoffen führen.“

Allerdings dürfte Beierlorzer auch nicht der Alleinschuldige für die „bedenkliche Gesamtlage“ und schlechten Laune beim selbst ernannten Karnevalsverein sein. Insgesamt scheint das Zusammenspiel der Verantwortlichen mit der Mannschaft nicht zu passen - auch beim pikanten Thema Geld in Corona-Zeiten. So wurde den Spielern in den vergangenen Tagen mitgeteilt, dass ein im März vereinbarter Gehaltsverzicht, mit Option auf Rückzahlung, nicht zurückerstattet wird. Auch in diesem Fall räumte Hofmann ein, dem „zusätzlichen Kommunikationsbedarf der Mannschaft“ nachkommen zu wollen.