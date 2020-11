8. Spieltag : Chancenwucher: Gladbach kassiert noch späten Ausgleich

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat zum zweiten Mal nacheinander unnötig Bundesliga-Punkte hergeschenkt.

Beim 1:1 (1:0) gegen den FC Augsburg erlebte das auch durch Corona ersatzgeschwächte Team von Trainer Marco Rose einen unbefriedigenden Start in die Heimspiel-Serie zum Ende des Monats.

Im ersten von vier Heimpartien binnen elf Tagen sah nach Florian Neuhaus' ersten Saisontreffer (5. Minute) und der Gelb-Roten Karte für Augsburgs eingewechselten Raphael Framberger (66.) lange alles nach einem souveränen Sieg aus. Doch nach etlichen leichtfertig vergebenen Chancen traf Daniel Caligiuri (88.) doch noch für die Schwaben zum glücklichen Ausgleich. Vor der Länderspielpause hatten die Gladbacher bereits beim 3:4 in Leverkusen zwei Mal eine Führung verspielt.

Mit zwölf Punkten verpassten die Borussen, die bereits am Mittwoch wieder in der Champions League gegen Schachtjor Donezk gefordert sind, die Rückkehr in die Europapokalränge. Schuld daran war ein regelgerechter Chancenwucher, der sich im unglücklichen Breel Embolo personifizierte. Der Schweizer vergab gleich drei hundertprozentige Chancen zum 2:0 (36., 60. und 84.).