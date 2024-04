Bayer Leverkusen Carro rudert zurück: Kein Preisschild für Wirtz

Er erklärte seine Aussagen auch damit, dass er von der spanischen Kultur geprägt sei, wo es gesetzlich festgelegt sei, dass alle Spieler eine Ausstiegsklausel haben müssten. „Normalerweise, wenn ich in Spanien wäre, würde ich sagen, zwei Milliarden oder eine Milliarde. Das sind die Klauseln, die der FC Barcelona oder Real Madrid haben“, sagte Carro und fügte in Bezug auf den 20-jährigen Wirtz an: „Der hat eigentlich kein Preisschild.“ Der Vertrag des Offensivspielers läuft noch bis zum 30. Juni 2027.