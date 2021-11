Bayer Leverkusen : Carro hofft auf Beibehaltung der 50+1-Ausnahmeregelungen

Oelde Der Leverkusener Clubchef Fernando Carro hofft, dass sich die Bedenken des Bundeskartellamts für Ausnahmeregelungen bei der 50+1-Regel im deutschen Profifußball nicht durchsetzen.

„Mit ist wichtig zu betonen, dass wir mit der Bayer AG einen Eigentümer haben, der nicht maßlos Geld in den Verein pumpt. Wir unterliegen sehr wohl wirtschaftlichen Rahmenbedingungen“, kommentierte Carro.

Die 50+1-Regel hält der 57-Jährige persönlich für nicht mehr zeitgemäß, „weil die deutschen Vereine damit mehr und mehr unter ungleichen Voraussetzungen im internationalen Wettbewerb stehen“. Dennoch verstehe er „auf der anderen Seite die Fans und die Debatte um die Fußballkultur durchaus. Und wenn die Mehrheit der Vereine an die 50+1-Regelung festhalten will, akzeptiere ich das auch. Aber wenn wir alle monieren, dass immer derselbe Verein Meister wird, müssen wir so ehrlich sein uns einzugestehen, dass sich dies mit einem Verbleib von 50+1 kaum ändern wird.“