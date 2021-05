Möglicher Keller-Nachfolger : Calmund: Rummenigge als DFB-Präsident wäre Sechser im Lotto

Frankfurt/Main Reiner Calmund wünscht sich Karl-Heinz Rummenigge als neuen starken Mann an der Spitze des Deutschen Fußball-Bundes.

„Er steht für Kompetenz, Erfahrung, Souveränität und hat auch in ganz Europa die richtige Anerkennung. Es gibt in Deutschland keine Persönlichkeit, die den Jugend-, Amateur- und Profibereich besser vertreten könnte als er. Das wären für mich sechs Richtige im Lotto“, sagte der frühere Manager des Bundesligisten Bayer Leverkusen am Donnerstag im Fußball-Podcast „Messi&Ronaldo XXL“.