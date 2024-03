26. Spieltag BVB zurück auf Rang vier: 3:1 gegen Frankfurt

Dank der Treffer von Karim Adeyemi (33. Minute), Mats Hummels (81.) und Emre Can (90.+3/Foulelfmeter) vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park eroberte der BVB den am Vortag an Leipzig verlorenen vierten Tabellenplatz zurück. Can traf, nachdem zuvor seine Rote Karte wegen groben Foulspiels nach Videobeweis in Gelb umgewandelt worden war (87.). Nach dem vierten Pflichtspielerfolg in Serie gehen die Dortmunder gestärkt in die kommenden fünf Wochen mit den schwierigen Bundesliga-Spitzenspielen gegen München, Stuttgart, Leipzig und Leverkusen sowie den beiden Champions-League-Duellen mit Atlético Madrid.