Bundesliga BVB wohl ohne Kobel und Brandt gegen Bochum

Die Wintertransfers Jadon Sancho und Ian Maatsen dürften nicht zuletzt aufgrund der langen Ausfallliste wie schon beim 4:0 in Köln erneut in der Startelf stehen. Ob Youssoufa Moukoko nach seinen beiden Joker-Toren in der Partien gegen Darmstadt (3:0) und Köln (4:0) auf einen Platz in der Startelf hoffen darf, ließ Terzic offen: „Ich sehe seinen Hunger. Er macht es richtig gut in den Einsätzen und im Training. Wir wissen um seine Qualitäten. Deshalb spielt er eine wichtige Rolle in unseren Überlegungen.“