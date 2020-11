7. Spieltag : BVB wieder mit Hummels - Goretzka zurück im Bayern-Team

Mats Hummels kehrt gegen den FC Bayern München in die Dortmunder Startaufstellung zurück. Foto: Friso Gentsch/dpa

Dortmund Borussia Dortmund kann den Ligagipfel gegen den FC Bayern an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) mit Mats Hummels bestreiten.

Der Abwehrchef, der sich im vorigen Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld (2:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen hatte und deshalb in der Champions League beim FC Brügge (3:0) gefehlt hatte, steht in der Startelf des Tabellenzweiten. Ebenfalls zurück in der Anfangsformation sind Kapitän Marco Reus und Angreifer Jadon Sancho.