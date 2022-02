Bundesliga : BVB weiter ratlos - Reus: „Setzen die Vorgaben nicht um“

Dortmund Zu viele Gegentore und zu wenig Konstanz. Beim BVB herrscht nach dem 2:5 gegen Leverkusen Ratlosigkeit. Was Trainer Marco Rose auch zur Stabilisierung der Defensive anschiebt, bleibt ohne Wirkung.

„Jetzt prasselt wieder viel auf uns ein“, kommentierte der Coach in Erwartung heftiger Schelte für sein Team. Selbst die treuen Fans verschafften ihrem Unmut Luft: Die Pfiffe von den Tribünen waren Ausdruck schwindender Geduld.

Tag für Tag hatte Rose in den vergangenen zwei spielfreien Wochen mit seinen Profis an einer Verbesserung der Defensivarbeit gearbeitet. „Es muss bei jedem in den Kopf, dass wir - verdammt noch mal - unser eigenes Tor härter und konsequenter verteidigen“, lautete seine Forderung. Doch sowohl seine akribischen Trainingspläne als auch seine deutlichen Worte zeigten keine Wirkung. „Wir legen uns alle paar Minuten die Eier selbst hinten rein“, kommentierte Rose die fehlende Lernfähigkeit seines Teams.