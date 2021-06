Bericht „Ruhr Nachrichten“ : BVB verweigert Reyna Teilnahme am Gold Cup

Wird vom BVB wohl keine Freigabe für den „Gold Cup“ erhalten: Giovanni Reyna. Foto: Martin Meissner/AP Pool/dpa

Dortmund Borussia Dortmund plant in der Vorbereitung zur neuen Saison in der Fußball-Bundesliga mit Giovanni Reyna und verweigert dem Offensivspieler laut einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ die Teilnahme am Gold Cup.

„Den Gold Cup wird er nicht bestreiten“, bestätigte BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl der Zeitung und sagte, dass der 18 Jahre alte Auswahlspieler der USA keine Freigabe für die Teilnahme an den nord- und mittelamerikanischen Kontinentalmeisterschaften (10. Juli bis 1. August) erhalten soll.

Stattdessen soll Reyna auch beim Ende Juli beginnenden Trainingslager des BVB in Bad Ragaz in der Schweiz komplett dabei sein. Momentan bereitet sich Reyna im Kader der USA auf das Halbfinale der nord- und mittelamerikanischen Nations League gegen Honduras am 3. Juni. Im Erfolgsfall trifft die Auswahl der USA im Finale am 7. Juni auf Mexiko oder Costa Rica.