Transfermarkt : BVB verkauft Toljan an US Sassuolo

BVB verkauft Toljan an US Sassuolo

Jeremy Toljan wechselt zum italienischen Erstligisten US Sassuolo Calcio. Foto: Friso Gentsch/dpa

Dortmund Borussia Dortmund wird den bisher verliehenen Jeremy Toljan nach Medieninformationen an US Sassuolo Calcio verkaufen.

Wie das Internetportal „Sport1“ berichtet, will der italienische Erstligist die entsprechende Vertragsoption ziehen. Demnach erhält der BVB für den 25 Jahre alten Rechtsverteidiger eine Transfersumme von fünf Millionen Euro. Er soll bei den Norditalienern einen Kontrakt bis 2025 unterschreiben.

„Es gab viele Anfragen für Jerry, nachdem er in Italien so gute Leistungen gezeigt hat. Er fühlt sich in Sassuolo aber sehr wohl und hat sich dort enorm weiterentwickelt. Wir sind guter Dinge, dass das jetzt schnell über die Bühne geht“, wurde Toljan-Berater Ersin Akan zitiert.