Ausschreitungen 2018 : BVB verhängt 46 Stadionverbote gegen Hertha-Fans

Wegen der Fan-Ausschreitungen 2018 in Dortmund wurden Stadionverbote gegen Fans von Hertha BSC ausgesprochen. Foto: Bernd Thissen.

Dortmund Borussia Dortmund hat nach den Fan-Ausschreitungen im vergangenen Jahr insgesamt 46 Stadionverbote gegen Berliner Anhänger ausgesprochen.

Nach dem Erstliga-Spiel zwischen dem BVB und Hertha BSC am 27. Oktober 2018 in Dortmund hatten die Behörden 51 Täter namentlich ermitteln und diese Daten dem Revierverein zur Verfügung gestellt. In fünf Fällen wurde von einem Stadionverbot abgesehen.