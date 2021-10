Testspiel : BVB unterliegt Paderborn 0:3

Emre Can war beim Testspiel von Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn mit dabei. Foto: Martin Meissner/AP-Pool/dpa

Dortmund Das Comeback der beiden Dortmunder Fußball-Profis Dan-Axel Zagadou und Soumaila Coulibaly lässt weiter auf sich warten.

Dagegen sammelte Nationalspieler Emre Can in der Partie auf dem BVB-Trainingsgelände weitere Spielpraxis. Der Defensiv-Allrounder war nach mehrwöchiger Zwangspause am vergangenen Samstag beim 2:1 des BVB im Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg zu einem Kurzeinsatz gekommen. Die Tore für die Ostwestfalen erzielten Felix Platte (78./89.) und Prince Owusu (88.).