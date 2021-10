Bundesliga : BVB-Ultras „The Unity“: Vorerst keine Rückkehr ins Stadion

Dortmund Ins Stadion von Borussia Dortmund dürfen wieder viel mehr Zuschauer. Die Ultras werden bei den Bundesliga-Spielen aber vorerst weiter fehlen.

Trotz der Zulassung von derzeit 67 000 Zuschauern werden die Ultras der Fan-Gruppe „The Unity“ von Borussia Dortmund nicht in organisierter Form zu den nächsten Bundesliga-Heimspielen des Clubs ins Stadion zurückkehren.

Dies betrifft neben allen Heimspielen im Oktober auch die Auswärtspartie bei Arminia Bielefeld am 23. Oktober. Das erklärte die Gruppe am Freitag. Am Samstag spielt der BVB zunächst zu Hause gegen den FSV Mainz 05 (15.30 Uhr/Sky).