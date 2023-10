Bundesliga BVB-Trio vor Eintracht-Spiel weiter angeschlagen

Trainer Edin Terzic wollte das Abschlusstraining abwarten, um zu entscheiden, wer von den drei Leistungsträgern mit nach Frankfurt reisen kann. Alle drei seien aber auf dem Weg der Besserung, sagte Terzic am Samstag. Brandt musste zuletzt wegen einer Wadenverletzung pausieren, Ryerson fehlte krankheitsbedingt. Kapitän Can verletzte sich zudem beim 1:0 in der Champions League bei Newcastle United kurz vor der Halbzeit.