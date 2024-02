Bundesliga BVB-Trainer Terzic hofft auf Schwung bei Final-Held Haller

Dagegen muss der BVB auf Angreifer Karim Adeyemi verzichten, dessen Einsatz aufgrund einer Muskelblessur auch für das Achtelfinal-Hinspiel am Dienstag bei der PSV Eindhoven fraglich ist. Außenverteidiger Ramy Bensebaini kehrte erst am Donnerstag ins Teamtraining zurück. Weiterhin keine Option für die Partie ist der ehemalige Wolfsburger Felix Nmecha, der seit Monaten wegen einer Hüftverletzung ausfällt. „Er bewegt sich immer besser in der Reha. Aber es wird noch ein paar Tage dauern, vielleicht auch noch Wochen“, sagte Terzic.