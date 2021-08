Sport in Corona-Zeiten : BVB-Trainer Rose wirbt für mehr Toleranz beim Impfthema

Sport in Corona-Zeiten

Dortmund Trainer Marco Rose hat in der Debatte um die Impfung von Fußball-Profis für mehr Toleranz geworben.

Der Mainzer Sportvorstand Christian Heidel hatte in der vergangenen Woche nach mehreren Corona-Fällen beim Bundesligisten gesagt: „Ich kann mir Stand heute sehr schwer vorstellen, dass Mainz 05 noch mal einen Spieler verpflichtet, der nicht geimpft ist.“ Nach Medienberichten mussten in Mainz neben drei positiv Getesteten auch sieben nicht geimpfte Spieler in Quarantäne.