Fußball BVB-Torhüter Kobel: Viel Vertrauen in Trainer Sahin

Sahin, der selbst als Profi für Dortmund spielte, folgt auf Edin Terzic als Chefcoach des BVB. Im Januar kehrte er bereits als Co-Trainer zu den Borussen zurück. Sahin habe eine klare Idee, so Kobel. „Wir haben wirklich wenig Zeit. Aber er versucht, so viel wie möglich rauszuholen.“ Als Torhüter arbeite er aber vor allem mit Torwarttrainer Matthias Kleinsteiber. „Mit Nuri habe ich dann viel in Sachen Spielaufbau zu tun und da geht es dann um Nuancen in der Positionierung“, sagte der 26-Jährige. Mit Blick auf das Torwartspiel seien das eher kleinere Themen.