Bundesliga : BVB-Teenager Moukoko und die vielen Emotionen als Derby-Held

Dortmund Youssoufa Moukoko war hin- und hergerissen zwischen sämtlichen Emotionen, die das Leben und der Fußball zu bieten haben.

„Es fühlt sich so wunderschön an. Unfassbar. Davon habe ich schon in der Jugend jeden Tag geträumt. Die Nacht wird auf jeden Fall lang“, sagte der 17-Jährige, nachdem er durch das Joker-Tor (79.) beim 1:0 von Borussia Dortmund gegen den FC Schalke 04 zum Derby-Helden geworden war. Aber er hatte auch „Wut im Bauch, weil ich von Anfang an spielen wollte“. Und er sorgte sich um seinen verletzten Kapitän Marco Reus: „Ich hoffe und bete, dass es nicht so schlimm ist. Er ist unser Kapitän. Wenn er auf dem Platz ist, fühlst du dich besser.“