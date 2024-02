Bundesliga BVB-Talente Blank und Rijkhoff vor Vereinswechsel

In Julian Rijkhoff könnte ein weiterer Perspektivspieler den Bundesliga-Vierten verlassen. Das niederländische Stürmertalent soll sich mit Ajax Amsterdam einig sein und würde dem BVB eine Ablöse rund zwei Millionen Euro einbringen. Zudem soll der BVB im Falle eines Weiterverkaufs für den 19-Jährigen finanziell beteiligt werden. Mit seinem Wechsel würde er auf die Zurückhaltung der Borussia reagieren, ihn in den Profikader zu integrieren. So war nicht Rijkhoff, sondern der ein Jahr jüngere Paris Brunner Anfang Januar mit in das Trainingslager nach Marbella gereist.