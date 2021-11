Bundesliga : BVB startet Vorbereitung auf Spitzenspiel

Dortmund Borussia Dortmund hat mit Giovanni Reyna und Raphael Guerreiro die Vorbereitung auf das Bundesliga-Spitzenspiel gegen den FC Bayern München am Samstag aufgenommen.

Dass das Spitzenspiel wie geplant vor 67.000 Zuschauern stattfinden kann, wird unterdessen angesichts der prekären Pandemielage immer unwahrscheinlicher. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst kündigte nach den Bund-Länder-Beratungen eine Beschränkung der Zuschauerzahlen auch in Fußballstadien an. „Entscheidend ist: So Bilder wie vom Wochenende in Köln darf es und wird es nicht wieder geben“, sagte Wüst mit Bezug auf das Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach. Die Arena war mit 50.000 Zuschauern ausverkauft.