Borussia Dortmund : BVB startet ohne Nationalspieler - „Titel logisches Ziel“

Die deutsche Meisterschaft ist für ihn das logische Ziel des BVB: Marco Reus. Foto: Guido Kirchner.

Dortmund Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund ist mit 19 Spielern in die Titelmission gestartet. Wie schon in den vergangenen Jahren stand beim Revierclub am ersten Trainingstag nach der Sommerpause Leistungsdiagnostik unter Ausschluss der Öffentlichkeit auf dem Programm.

Insgesamt zwölf Nationalspieler werden aufgrund ihres verlängerten Urlaubs erst später zur Mannschaft von Trainer Lucien Favre stoßen. Dazu gehören auch die Neuzugänge Nico Schulz (Hoffenheim), Thorgan Hazard (Mönchengladbach) und Julian Brandt (Leverkusen). Rückkehrer Mats Hummels (München) und Mateu Morey (Barcelona) waren dagegen dabei.

Marco Reus sieht den Gewinn der deutschen Meisterschaft als logisches Saisonziel. Der noch im Urlaub befindliche Nationalspieler schloss sich im Magazin „Sport Bild“ damit den Club-Verantwortlichen des Vizemeisters an: „Nach der vergangenen Saison und unseren Neuverpflichtungen diesen Sommer macht ein anderes Saisonziel meiner Meinung nach gar keinen Sinn.“