Bundesliga BVB-Sportchef Kehl: Sancho-Transfer überhaupt kein Thema

Der frühere BVB-Profi ist bei Manchester United nach seiner Kritik an Trainer Erik ten Hag in Ungnade gefallen und könnte den englischen Fußball-Rekordmeister womöglich im Winter verlassen. Angeblich haben mehrere Bundesligisten Interesse an einer Verpflichtung signalisiert, Sancho selbst soll aber Medienberichten zufolge eine Rückkehr nach Dortmund favorisieren.