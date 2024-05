34. Spieltag BVB schöpft Mut für Wembley: Abschiedsshow für Reus

Für den ersten Höhepunkt der Partie sorgte Hauptdarsteller Reus (11.), als er den Ball nach Zuspiel von Jadon Sancho aus zehn Metern an die Latte schoss. Gleichwohl trat die Borussia zunächst nicht mit der Souveränität eines Königsklassen-Finalisten auf. Der behäbige Spielaufbau spielte den Gästen in die Karten, die sich in ihrem vorläufig letzten Bundesligaspiel zumindest in der ersten halben Stunde teuer verkauften.