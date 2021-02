23. Spieltag : BVB schöpft Mut für Schlüsselspiele: „Drei absolute Kracher“

Dortmund Borussia Dortmund kommt nach langer Schwächephase langsam in Fahrt. Beim 3:0 über Bielefeld gelingt der dritte Sieg in Serie. Das gibt Rückenwind für die nun anstehenden Reifeprüfungen gegen Mönchengladbach, München und Sevilla.

Jeden seiner Spieler schoss der Fußball-Lehrer nach dem 3:0 (0:0) über Arminia Bielefeld lächelnd in seine Arme. „Aus den letzten drei Spielen nehmen wir sehr viel Mut und Selbstvertrauen mit. Siege helfen immer“, kommentierte der 38-Jährige vor dem Start in die wohl anspruchsvollste Woche der bisherigen Saison.

Rechtzeitig vor dem Pokal-Viertelfinale in Mönchengladbach, dem Liga-Klassiker beim FC Bayern und dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den FC Sevilla binnen neun Tagen scheint der BVB zurück in der Spur. Nach drei Erfolgen in Serie über Sevilla (3:2), Schalke (4:0) und Bielefeld wähnen sich alle Beteiligten im Aufwind. „Das war gut, aber es geht weiter. Wir haben jetzt drei absolute Kracher. Da müssen wir beweisen, dass wir wirklich weiter sind“, kommentierte Abwehrchef Mats Hummels bei Sky. Mit festem Blick fügte der Weltmeister von 2014 an: „Es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zu erkennen, aber da ist noch immer Steigerungspotenzial.“

Zur Freude von Terzic trägt seine Mitte Dezember begonnene Arbeit als Chefcoach langsam aber sicher Früchte. Der Champions-League-Platz vier ist nach dem Patzer der Frankfurter am Tag zuvor in Bremen (1:2) nur noch drei Zähler entfernt. Das gibt Rückenwind für die Schlüsselspiele: „Es wird am Dienstag schwer. Aber wir können mit Selbstvertrauen nach Mönchengladbach reisen. Das ist ein K.o.-Spiel, das wollen wir gewinnen. Und am Samstag gibt es dann ein geiles Spiel in München“, sagte Abwehrspieler Emre Can.