Freundschaftsspiel : BVB reist nach Israel: Testspiel gegen Maccabi Netanja

Dortmund Borussia Dortmund reist im Anschluss an die Saison der Fußball-Bundesliga nach Israel.

In der Holocaust-Gedenkstätte will sich die BVB-Delegation ein Bild vom Baufortschritt des „Haus der Sammlungen“ machen, wie es in einer Mitteilung hieß. Der Revierclub hatte das Projekt mit einer Spende in Höhe von einer Million Euro unterstützt.