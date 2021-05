Bundesliga : BVB-Profi Knauff: „Dürfen Rassismus nicht ignorieren“

Berlin Borussia Dortmunds Jung-Profi Ansgar Knauff hat zwar nach eigener Aussage noch nicht direkt Rassismus erlebt.

„Aber Rassismus ist nicht weg, wir dürfen Rassismus nicht ignorieren“, sagte der 19-Jährige in einem Interview der „WAZ“. Er gehört wie BVB-Juwel Youssoufa Moukoko zur neuen Generation schwarzer Fußballer und habe das Gefühl, dass es beim Thema Diskriminierung zwar besser geworden sei. Allerdings erlebte Knauff mit, wie Moukoko Anfang der Saison in der U19 im Derby gegen Schalke „übel beleidigt“ wurde.

Der Angreifer spielte in dieser Saison erst für die zweite Mannschaft von Dortmund in der Regionalliga, ehe ihn Trainer Edin Terzic („Er ist ein Super-Trainer“) zweimal in die Startelf im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City (1:2, 1:2) berief. In der Bundesliga erzielte er den entscheidenden Treffer beim 3:2-Sieg im April gegen den VfB Stuttgart, muss nun aber wieder zuschauen.