Bundesliga : BVB-Profi Can hatte „allein drei Angebote“ aus England

Dortmund Borussia Dortmund hat sich bei der Verpflichtung von Fußball-Nationalspieler Emre Can im Winter gegen große Konkurrenz durchgesetzt.

Can war vom BVB zu Jahresbeginn zunächst vom italienischen Meister Juventus Turin ausgeliehen worden, ehe er Mitte Februar fest verpflichtet wurde. Der Vertrag des Führungsspielers in Dortmund läuft bis 2024. „Ich wollte zu einem Verein, für den ich wichtig sein kann, wo ich gebraucht werde. Das ist in Dortmund der Fall“, sagte Can. „Die Borussia passt gut zu mir - und umgekehrt. Und das Geld: Ja, das ist wichtig, aber nicht alles.“