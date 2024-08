Borussia Dortmund BVB ohne Neuzugang Couto in Bremen

„Das ist nichts Großes“, sagte BVB-Trainer Nuri Sahin dazu nur. „Wir gehen davon aus, dass er uns nach der Länderspielpause gegen Heidenheim wieder zur Verfügung steht.“ Das Spiel gegen Heidenheim steht am 13. September an. Der Rechtsverteidiger war am ersten Spieltag beim 2:0 gegen Eintracht Frankfurt nicht zum Einsatz gekommen.