26. Spieltag : BVB legt Schalke-Komplex ab: 4:0-Kantersieg im Geisterderby

Dortmund Borussia Dortmund hat nach langer Corona-Pause zurück in die Erfolgsspur gefunden und im ersten Geisterderby der Geschichte die Titelambitionen in beeindruckender Manier untermauert.

Gehandicapt durch den kurzfristigen Ausfall des eigentlich für die Startelf vorgesehenen Giovanni Reyna, der sich beim Aufwärmen verletzt hatte, und dem Trainingsrückstand des zunächst auf die Bank verbannten Jadon Sancho fand der BVB nur schleppend ins Spiel. Weil auch noch die Stammkräfte Marco Reus, Axel Witsel und Emre Can fehlten, mangelte es dem Aufbauspiel zunächst an Struktur und Tempo.

Doch viel Anlaufzeit benötigte die neuformierte BVB-Elf nicht, um auf Touren zu kommen. Das lag auch an der zurückhaltenden Gangart der Schalker. Bei den Gästen hatte sich die Personallage in der Corona-Pause zwar spürbar verbessert - nicht aber die Spielkultur. So konnten sie in der Offensive kaum Akzente setzen. Nur bei einem im letzten Moment geblockten Schussversuch von Schalkes Daniel Caligiuri (26) war Torgefahr erkennbar.