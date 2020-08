Bundesliga-Zoff : BVB kontert Hoeneß-Kritik an Transferpolitik: „Arrogant“

BVB kontert Hoeneß-Kritik an Transferpolitik: „Arrogant“

Dortmund Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat die Kritik von Uli Hoeneß an der Transferpolitik des Erzrivalen in aller Schärfe zurückgewiesen.

„Ich finde die Aussagen ziemlich arrogant. Wenn man jedes Jahr 250 Millionen Euro mehr in der Tasche hat, lässt es sich mit vollen Hosen gut stinken“, wird BVB-Sportdirektor Michael Zorc am Montag in diversen Medien zitiert.