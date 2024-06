Bundesliga BVB-Kapitän Can rühmt Sahin: „Unfassbar guter Trainer“

Terzic hatte die Borussia ins verlorene Champions-League-Finale gegen Real Madrid geführt. In der Bundesliga aber war der BVB nur Fünfter geworden und hätte die erneute Teilnahme an der Königsklasse verpasst, wenn die Bundesliga sich in der vergangenen Spielzeit nicht über internationale Erfolge einen fünften Startplatz gesichert hätte. „In der Bundesliga ist es nicht so gelaufen, in der Champions League dafür umso besser“, sagte Can in seiner Saisonbewertung.